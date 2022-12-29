الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل مول الوطني في البصرة

2022/12/29 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أخمدت فرق مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، حريقا اندلع داخل مول الوطني المكون من 4 طوابق في مركز محافظة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه " تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مول الوطني المكون من أربعة طوابق والمغلف بالواح الايكوبوند سريعة الاشتعال والخطر في مركز محافظة البصرة".واضافت أنه "استنفرت فرق الدفاع المدني ودفعت بعجلاتها التخصصية إضافة الى توجيه عجلة السلم لمكافحة النيران التي اندلعت في الطوابق العليا من المول بعد ان نفذت عمليات الاقتحام المباشر واخلاء المبنى بالكامل من شاغليه لتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية".وطالبت المديرية بحسب البيان بـ "فتح تحقيق و استدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

تحرير: أ.ق

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