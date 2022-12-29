الامانة العامة لمجلس الوزراء تعطل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل-عاجل

2022/12/29 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء ، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل لمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة .

وذكر بيان للامانة تلقته (بغداد اليوم ) ان " الامانة العامة قررت تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومؤسسات الدولة كافة، يوم الأحد المُقبل، الموافق، للأول من شهر كانون الثاني سنة 2023، لمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة".

تحرير : ع ك

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