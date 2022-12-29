الاستخبارات العسكرية تطيح بـ11 إرهابياً في 5 محافظات

2022/12/29 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعنلت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، الإطاحة بـ 11 إرهابيا في محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار وكركوك وميسان.وذكر إعلام المديرية، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لقسمي وشعب استخبارات وأمن قيادة عمليات ميسان وصلاح الدين والفرقة الثامنة والعاشرة والسادسة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في مناطق المحافظات صلاح الدين ونينوى والانبار وكركوك وميسان".

واضاف أن "العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 11 إرهابيا مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في الاقضية (الدجيل والشرقاط و المجر الكبير و الحمدانية والرمادي والدبس)".

واشار الى أنه "تم تسليم المتهمين إلى جهات الطلب أصولياً"، وفقا للبيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

تحرير: أ.ق

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