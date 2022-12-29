2022/12/29 | 13:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5gDxh_V4mws

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاتبة والروائية سارة الصراف ضيفة برنامج عيد وحب - ضمن تغطية اعياد رأس السنة الميلادية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاتبة والروائية سارة الصراف ضيفة برنامج عيد وحب - ضمن تغطية اعياد رأس السنة الميلادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).