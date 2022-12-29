الإطاحة بـ 11 إرهابياً في خمس محافظات

2022/12/29 | 13:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القاء القبض على 11 إرهابيا في خمس محافظات من بينها صلاح الدين.

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