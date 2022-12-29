العراق يتصدر قائمة الدول العربية الأعلى سكانيا

2022/12/29 | 13:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: تتفاوت أعداد السكان في الدول العربية بطرق مختلفة، حيث يأتي بعد...

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