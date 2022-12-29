البنك المركزي يحقق مبيعات يومين من العام الجديد.. نحو 262 مليون دولار

2022/12/29 | 13:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

حقق مزاد بيع العملة للبنك المركزي، مبيعات يومين من الاسبوع الاول للعام الجديد، وذلك ليومي الاثنين والثلاثاء وبمجموع نحو 262 مليون دولار.

ويوم الاحد المقبل عطلة، لذلك فان المبيعات بدأت يومي الاثنين والثلاثاء، وبواقع 127.2 مليون دولار ليوم الاثنين، و134.5 مليون دولار ليوم الثلاثاء، وهو ارتفاع نسبي مقارنة بالاسبوع المنصرم.

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