2022/12/29 | 13:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، بأنه قبيل انتخابات 2020، حاول وقف نشر بيانات تحتوي على معلومات عن نجل الرئيس الحالي جو بايدن.وكتب ترامب في منشور عبر حسابه على Truth Social: “لقد علم للتو أن … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يتهم FBI بالتستر على بيانات تحتوي على معلومات عن نجل الرئيس الحالي جو بايدن) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يتهم FBI بالتستر على بيانات تحتوي على معلومات عن نجل الرئيس الحالي جو بايدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).