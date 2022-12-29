حركة حقوق: أزمة الدولار مؤامرة من جهات خارجية وداخلية لإفشال حكومة الاطار التنسيقي

2022/12/29 | 13:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت حركة حقوق، اليوم الخميس، أزمة الدولار “مؤامرة” يقف وراؤها جهات خارجية وداخلية لافشال وضرب حكومة الاطار التنسيقي.وقال الأمين العام للحركة سعيد السراي: إن “هناك مؤامرة تقودها اطراف خارجية وداخلية تهدف الى ضرب حكومة الاطار التنسيقي، التي يرأسها محمد … Readmore

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