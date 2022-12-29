بعد مقتل العديد من

2022/12/29 | 13:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنظر ميليسا بيل، من CNN في تقريرها في مقتل العديد من الأشخاص الذين كانوا من أعضاء “النخبة الروسية” ومن المقربين ورجال الأعمال الروس وذلك منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

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