2022/12/29 | 13:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط كل الصواريخ الروسية الستة عشر التي استهدفت العاصمة كييف، الخميس، بحسب ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية في المدينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا تؤكد إسقاط "جميع الصواريخ" التي استهدفت كييف) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا تؤكد إسقاط "جميع الصواريخ" التي استهدفت كييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).