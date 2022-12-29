أسعار النفط تواصل تراجعها القوي.. و”برنت” يتداول دون 83 دولارًا

2022/12/29 | 14:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

واصلت أسعار النفط تراجعاتها القوية خلال تعاملات اليوم الخميس؛ في ظل مخاوف من أن الارتفاع السريع في انتشار الوباء في الصين مع التخلي عن سياسة “صفر كورونا” قد يؤدي إلى تزايد حالات الإصابة بالفيروس حول العالم.

وستطلب الإدارة الأمريكية من المسافرين القادمين من الصين إظهار نتائج اختبارات سلبية لفيروس كورونا قبل دخول البلاد، مع تزايد القلق من انتقال الفيروس على نطاق واسع من أكثر دول العالم اكتظاظًا بالسكان مما قد يؤدي إلى ظهور متغيرات جديدة.

وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام بمقدار 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.52% إلى 82.23 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.77% عند 77 دولار للبرميل، متجهة نحو تسجيل خسارة فصلية.

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