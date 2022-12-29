مجددا.. تأجيل محاكمة قاتل الخبير الامني هشام الهاشمي

2022/12/29 | 14:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر قضائي، اليوم الخميس، بتأجيل

محاكمة المتهم بقتل الخبير الاستراتيجي

هشام الهاشمي الذي اغتيل في شهر تموز 2020.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "تم

تأجيل محكمة المتهم بقتل الخبير الأمني

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