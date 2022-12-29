في الـ ( 70 ) من عمرها:إستخراج حصاة الكلية بالمنظار عن طريق الجلد في مُستشفى سفير الإمام الحسين (ع) الجراحي(مصور)

2022/12/29 | 14:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عملية منظارية ، إستغرقت نحو ساعة

تقريباً ، ووصفت بالنوعية والمُعقدة ،

شهدها مُستشفى سفير الإمام الحسين (ع)

الجراحي التخصصي بكربلاء المُقدسة ،

نجح في إجراءها فريق طبي وصحي مُتخصص في

جراحة المسالك ال

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