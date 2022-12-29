العراق يعطل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل

2022/12/29 | 14:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء

تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات

والجهات غير المرتبطة بوزارة ومؤسسات

الدولة كافة، يوم الأحد المُقبل،

الموافق، للأول من شهر كانون الثاني سنة

2023، لمناسبة رأس السنة الم

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