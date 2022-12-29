الحكومة تذكر المواطنين بعطلة الأحد

2022/12/29 | 14:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذلك جاء لمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.

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