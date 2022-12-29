شعراء قُدامى يستلهمون قصائدهم من أديرة مصر التاريخية

2022/12/29 | 14:02 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتهر العديد من شعراء العربية القدامى بحب العزلة التي تقدح قريحة الشعر، ووجد بعضهم في الأديرة المسيحية النائية -بمصر والشام والعراق في العصر العباسي- خلوة ألهمتهم قصائد ذات سمات فنية متأثرة ببيئتها.

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