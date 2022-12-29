بعد قرار الاتحاد الأوروبي .. الهند تفرض على ابل استخدام منافذ USB-C

2022/12/29 | 14:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تخطط الحكومة الهندية لإجبار شركات التكنولوجيا على استخدام منافذ USB-C للجوالات الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة اللابتوب والمزيد.



ويأتي هذا القرار على غرار قواعد الاتحاد الأوروبي.

ونتيجة لتلك القرارات فمن المؤكد أن شركة ابل الأمريكية ستكون الأكثر تضررًا من هذا القرار؛ حيث ستضطر إلى التخلي عن منافذ الإضاءة Lightning الخاص بها لمنافذ USB-C في أجهزة ايفون للمستهلكين الهنود أيضًا.

تفاصيل القرار

خلال الشهر الماضي قررت السلطات المعنية وأصحاب المصلحة في الصناعة تشكيل لجنة لدراسة جدوى إنشاء منفذ شحن موحد للأجهزة القابلة للارتداء، والذي كان قيد البحث في المعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT) بمدينة كانبور.

بعد ذلك اتفق أصحاب السلطة على طرح تدريجي لميناء الشحن المشترك حتى لا تواجه الصناعة والمستهلكون مشاكل في التبني.

الآن، ومن أجل تحقيق مصلحة المستهلكين ومعالجة مشكلة المخلفات الإلكترونية، قررت إدارة شؤون المستهلك وأصحاب المصلحة في الصناعة فرض معيارين لشحن الأجهزة الإلكترونية.

وتشمل هذه المعايير الجديدة: معيارًا لجودة منافذ شحن USB-C على الجوالات الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة اللابتوب وما إلى ذلك، وستحتوي جميع الأدوات القابلة للارتداء أيضًا على شاحن مشترك.

ومن المفترض أن يكون الموعد النهائي للأجهزة التي تعمل بمنفذ Lightning هو مارس 2025، وبعد ذلك يجب أن تكون جميع الجوالات الذكية والأجهزة اللوحية المباعة في الهند متوافقة مع منافذ شحن USB-C.

– نبذة عن قرار الاتحاد الأوروبي

يذكر أن البرلمان الأوروبي أجرى خلال شهر أكتوبر الماضي تصويتًا على جعل USB-C معيار الشحن المشترك في الاتحاد الأوروبي.

ونتيجة لذلك القانون يجب أن تأتي جميع الأجهزة المحمولة التي تصل طاقة توصيلها حتى 100 وات، المباعة في المنطقة، مع منافذ USB-C بحلول نهاية عام 2024.

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وتشمل هذه الأجهزة: الجوالات والأجهزة اللوحية والسماعات اللاسلكية.



كذلك ستحتاج أجهزة اللابتوب إلى التبديل بحلول ربيع عام 2026، بينما المنتجات التي تأتي إلى السوق قبل هذه المواعيد النهائية لن تتأثر.

وتهدف اللائحة إلى:

تقليل النفايات الإلكترونية؛ من خلال السماح للأشخاص باستخدام أجهزة الشحن الحالية لتشغيل أجهزة جديدة.

القضاء على القفل التكنولوجي الذي يبقي المستخدمين مرتبطين بتنسيقات مِلكية أحد المصنّعين.

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