السيسي يبكي على الهواء متأثراً بكلمة ألقاها فنان مصري

2022/12/29 | 14:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بكى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، متأثراً، الأربعاء، بكلمة ألقاها أمامه الفنان أشرف عبدالباقي، قال فيها: إن «الرئيس السيسي هو أحسن صاحب لمشاورته على القادرين باختلاف».

وكان الرئيس السيسي وصل إلى مقر حفل «قادرون باختلاف» في نسخته الرابعة تحت شعار «لينا مكان»، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وحضر معه الحفل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إضافة إلى نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات الدولة، مع ضيوف من الخارج.

وشهدت احتفالية «قادرون باختلاف» فقرة مع أحد أبطال ذوي الهمم والفنان عمرو يوسف، الذي قال إنه يعمل منذ 2014 مع ذوي الهمم بشكل رسمي وقبل ذلك بشكل غير رسمي، لافتاً إلى ما يبذله الرئيس السيسي من أجل ذوي الهمم «ما جعل أولئك الأبطال يشعرون باختلاف كبير في الشارع والمجتمع»، مضيفاً أن ذوي الهمم «سيسافرون إلى فرنسا العام القادم للمشاركة بالأولمبياد في باريس»، وفق تعبيره.

ثم تحدثت رحمة خالد، أول مذيعة من ذوي الهمم، وقالت إنها أول إعلامية في التلفزيون من ذوي الهمم، كما أنها بطلة رياضية، مؤكدة أن أهلها واجهوا صعوبات عديدة حتى أصبحت مذيعة بعد دعم الرئيس السيسي فأصبح لهم مكان في الجمهورية الجديدة، موضحة، أن ديسمبر هو شهر «قادرون باختلاف»، كما أن وجود الرئيس معهم سوف يعطي لهم دفعة قوية، فرد الرئيس وقال: «أصبحت يا رحمة مذيعة جبارة جداً.



ما شاء الله عليك..



يا رحمة الذي ليس له حظ هو الذي لا يحبكم».

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