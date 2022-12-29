2022/12/29 | 14:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن باريس سان جيرمان تمديد عقد لاعبه الإيطالي ماركو فيراتي حتى عام 2026، قبيل انطلاق مباراته ضد ضيفه ستراسبورغ اليوم الأربعاء ضمن منافسات المرحلة الـ16 من الدوري الفرنسي.

وأعلن مذيع ملعب “بارك دي برانس” قبل دقائق قليلة من صافرة بداية مباراة سان جيرمان وستراسبورغ، أن “باريس سان جيرمان ورئيسه (القطري) ناصر الخليفي سعيدان بالإعلان عن هدية عيد الميلاد، التمديد حتى عام 2026 للاعب ماركو فيراتي”.

وكان عقد فيراتي (30 عاما) الذي وصل إلى العاصمة الباريسية في عام 2012، يمتد حتى 2024 قبل أن يتم تجديده لعامين إضافيين.

ومن المتوقع أن يحطم “البومة الصغيرة”، وهو لقب فيراتي، الرقم القياسي لعدد المباريات بقميص سان جيرمان، بحوزة جان-مارك بيلورجي (435 مباراة)، علما بأن الدولي الإيطالي يخوض أمام ستراسبورغ مباراته رقم 399 باللونين الأحمر والأزرق.

ويحتل سان جيرمان المركز الأول في الدوري الفرنسي برصيد 41 نقطة بفارق خمس نقاط عن لنس الثاني.

المصدر: أ ف ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باريس سان جيرمان يربط فيراتي بعقد طويل الأمد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باريس سان جيرمان يربط فيراتي بعقد طويل الأمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).