تحالف العزم يبارك للمكون الايزيدي قرار تمليكهم الدور السكني في سنجار

2022/12/29 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادبارك تحالف العزم، اليوم الخميس، للمكون الايزيدي قرار تمليكهم الدور السكني في سنجار.





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