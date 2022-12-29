العمل تطالب بدخول ذوي الاعاقة لمباريات خليجي 25 مجاناً (وثيقة)-عاجل

2022/12/29 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، بدخول ذوي الاعاقة لمباريات خليجي 25 مجاناً .

وجاء في وثيقة صادرة من الوزارة تلقتها (بغداد اليوم) ان" رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية احمد هادي بنيه طالب وزارة الشباب والرياضة بدخول ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة مجانا الى الملاعب المخصصة لبطولة كأس الخليج العربي/ الدورة (25) المقامة في البصرة، وتوفير الدعم، وتخصيص منافذ، واماكن لهم .

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