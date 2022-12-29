للمرة التاسعة.. تأجيل محاكمة قاتل الخبير الامني هشام الهاشمي

2022/12/29 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت السلطة القضائية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المتهم بقضية قتل الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي .

وذكر مصدر قضائي لـ (بغداد اليوم) ان "القضاء قرر تأجيل محاكمة المتهم بقتل الهاشمي الى يوم 8 اذار لعدم ورود الدعوة من محكمة التمييز الاتحادية".

وكان مصدر قضائي قد كشف في 30 تشرين الثاني الماضي عن تأجيل البت بالحكم بحق المتهم بقتل الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي للمرة السابقة على التوالي.

وقال المصدر، إنه "صدر قرار بتأجيل محاكمة المتهم بقتل الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي الى يوم 29/12 بسبب عدم عودة القضية من محكمة التمييز".

وبين أن "التأجيل السابق كان أيضا بسبب عودة القضية من التمييز وهذا التأجيل هو السابع، وقبلها قد اجلت جلسة المحاكمة بسبب رفض المتهم الحضور للجلسة".

تحرير : ع ك

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