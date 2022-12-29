2022/12/29 | 14:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة اهم منجزات العلماء في 2022..



تاكسي طائر وهاتف متصل بالأقمار الصناعية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اهم منجزات العلماء في 2022.. تاكسي طائر وهاتف متصل بالأقمار الصناعية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اهم منجزات العلماء في 2022.. تاكسي طائر وهاتف متصل بالأقمار الصناعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).