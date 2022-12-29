2022/12/29 | 14:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، 29 كانون الاول، 2022، عن ضبط...

ظهرت المقالة مُخالفات وفساد في مشاريع صندوق الإعمار في نينوى أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مُخالفات وفساد في مشاريع صندوق الإعمار في نينوى) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مُخالفات وفساد في مشاريع صندوق الإعمار في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).