الاتحاد الخليجي: الجماهير ستدخل البصرة من دون تأشيرة دخول

2022/12/29 | 14:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الاتحاد الخليجي لكرة القدم، آلية دخول الجماهير العربية إلى محافظة البصرة.

وذكر الاتحاد الخليجي في بيان أن “اتحاد الكرة العراقي أكد للاتحاد الخليجي السماح لجميع الجنسيات من أبناء مجلس التعاون الخليجي بدخول العراق من دون تأشيرة لحضور منافسات خليجي 25”.

وأضاف “سيتم منح التأشيرات لباقي الوافدين من غير أبناء دول مجلس التعاون عند الوصول إلى المنافذ الحدودية وطلب الاتحاد العراقي من اتحاد كأس الخليج العربي اشعار الاتحادات المشاركة بذلك”.

يذكر أن بطولة كأس الخليج ستنطلق في السادس من الشهر المقبل.

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