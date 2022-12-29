2022/12/29 | 14:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الخميس، عن اعفاء فئات من التكلفة المادية للضمان الصحي والاستفادة من تطبيق القانون.وقالت وزارة الصحة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه “تنفيذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تُعفي فئات من التكلفة المادية للضمان الصحي المركز الخبري الوطني.

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