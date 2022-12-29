2022/12/29 | 14:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SgWw0Gbipw8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يستقبل وفدا من المشاركين في مؤتمر تدأكس وملفات أخرى في نشرة ال 2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يستقبل وفدا من المشاركين في مؤتمر تدأكس وملفات أخرى في نشرة ال 2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).