2022/12/29 | 14:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: n5Wcv1bwXcg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لحظة وصول المنتخب الكويتي إلى البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لحظة وصول المنتخب الكويتي إلى البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).