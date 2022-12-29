لمخالفتها المعايير.. إعادة اكثر من 13 الف طن رمان الى اقليم كردستان

2022/12/29 | 14:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

اعلن منفذ حاج عمران الحدودي اليوم الخميس، انه تم إعادة أكثر من 13 ألف طن من الرمان الى أراضي إقليم كوردستان، لعدم مطابقتها للمعايير الصحية.وذكر بيان المعبر، انه تمت إعادة 13 طنا و160 كيلوغراما من الرمان الى إيران، وذلك بعد الكشف عنها من قبل غرفة الحجر الصحي في معبر حاج عمران.وتخضع المواد الغذائية الداخلة الى إقليم كوردستان الى فحوصات صحية من قبل لجان مختصة، حيث يتم رفض إدخال المواد التي لا تستوفي الشروط الصحية.

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