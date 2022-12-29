لمنع هروب الدواعش.. عملية عسكرية تطوق منحدرات شمال شرقي ديالى

2022/12/29 | 14:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني في ديالى، اليوم الخميس، عن بدء تطويق منحدرات منطقة ناريين شمال شرق المحافظة لمنع هروب عناصر تنظيم داعش .

وقال المصدر لـ ( بغداد اليوم)، إن "قوات امنية مشتركة بدات بتطويق كامل لمنحدرات منطقة ناريين في عمق حوض حمرين (90كم شمال شرق بعقوبة) من كل الجهات لمنع هروب خلايا داعش بعد قصف اثنين من اوكارها مساء يوم امس من قبل الطيران الحربي".

واضاف، أن "تطويق ناريين ياتي من اجل تمشيط مناطق القصف الطيران الحربي بعد ورود معلومات بانها قتلت 10 من الارهابيين ".

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، امس الأربعاء، استهداف وكرين بداخلهما 10 عناصر إرهابية في محافظة ديالى.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "قطعاتنا الأمنية توعدت ملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية، وبمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف مباشر و متواصل من قيادة العمليات المشتركة وبالاستفادة التامة من الموارد الفنية والمتابعة لخلية الاستهداف التابعة للقيادة تم رصد وكرين للإرهابيين في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى بداخلهما نحو ١٠ عناصر إرهابية".

وأضافت: "إذ تمكن صقور الجو بواسطة طائرات F_16 التابعة لقيادة القوة الجوية وفقاً لهذه المعلومات المؤكدة من استهداف هذين الوكرين، وتدميرهما بالكامل على رؤوس العناصر".

ولفتت إلى أن "قطعاتنا الأمنية ستواصل عملها البطولي في ملاحقة ومتابعة العناصر الإرهابية المنهزمة التي لن يكون لها مكان في أرض المقدسات والحضارات عراق القيم والبطولات".

تحرير : ع ك

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