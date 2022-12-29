الصحة تحذر المواطنين من الالعاب النارية في احتفالات رأس السنة

2022/12/29 | 14:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تحذير للمواطنين بشأن احتفالات رأس السنة، فيما أكدت انها جاهزة لمواجهة أي أمر طارئ.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن لـ(بغداد اليوم)، إنه "الوزارة في كل سنة تحذر مواطنيها من مخاطر الألعاب النارية وخاصة في احتفالات رأس السنة، لما لها من اضرار وخطورة عالية من حيث الإصابات المباشرة في الجسم كفقدان العين او الأطراف واصابات أخرى تختلف شدتها من بسيطة الى متوسطة الى شديدة تؤدي الى الوفاة، وخاصة الأطفال والمراهقين".

وأضافت حسن أننا "نؤكد على ضرورة الابتعاد عن تداول واستخدام الألعاب النارية، لتجنب تسجيل الإصابات كما حدث في السنوات الماضية"، مشيرة الى أن "كل المؤسسات الصحية مستنفرة الجهود لمواجهة أي أمر طارئ".

تحرير: ر.



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