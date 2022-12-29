حادث مأساوي.. انقاذ أب وأم وانتشال جثث 3 أطفال نتيجة حريق منزلهم في بغداد (صور)

2022/12/29 | 15:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

الخميس، انقاذ اب وأم وانتشال جثث ثلاثة

أطفال مختنقين نتيجة حريق منزل ببغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "فرقنا تمكنت من إنقاذ اب

وام كانوا نا

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