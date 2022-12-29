"بلا مزايدات".. وزيرة الهجرة تتعهد باعادة نازحي "جرف النصر" خلال 6 أشهر

2022/12/29 | 15:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت وزيرة الهجرة العراقية، اليوم

الخميس، بإعادة جميع النازحين

العراقيين بينهم نازحي منطقة جرف النصر

في محافظة بابل خلال 6 أشهر، مشددة على

إبعاد هذا الملف عن "المزايدات

السياسية".

وقالت وزيرة الهجرة

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