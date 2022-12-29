خبير معلومات: خروق خطيرة في تطبيقين مشهورين تسمح بـ

2022/12/29 | 15:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فاليري ستيبانوف، رئيس مركز (T1)

لأمن المعلومات، أن هناك خروقاً دقيقة

في الاستخدام الآمن لتطبيقي (Telegram)، و

(Whatsapp)، تسمح بالتسلل والتجسس ويكون

فيها المستخدم عرضة للخطر.

وقال الخبير في مقاب

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