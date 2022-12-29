بكين: التدريبات البحرية الصينية الروسية أظهرت عزم البلدين على الحفاظ على الاستقرار العالمي

2022/12/29 | 15:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت وزارة الدفاع الصينية اليوم الخميس بأن التدريبات البحرية “التفاعل البحري – 2022” أظهرت تصميم روسيا والصين على الحفاظ على السلام والاستقرار عالميا وإقليميا.وقال المتحدث باسم الدفاع الصينية تان كيفيه في إفادة صحفية اليوم الخميس: “أظهرت القوات البحرية في … Readmore

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