2022/12/29 | 15:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: اعتبر سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، أن “النقاط...

ظهرت المقالة نجل القذافي يطالب بالسماح للجميع بالترشح للانتخابات أولاً على المسلة.

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