كردستان استوردت سلعا وبضائع بقيمة 16 مليار دولار في 2022

2022/12/29 | 15:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن إتحاد المستوردين والمصدرين في إقليم كوردستان، يوم الخميس، أن الإقليم استورد سلعا وبضائع بقيمة 16 مليار دولار أمريكي خلال العام 2022 الذي شارف على الانتهاء معظمها مواد غذائية ومعدات بناء، كاشفا عن ارتفاع معدل التصدير والاستيراد من وإلى الإقليم خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2021.

وقال رئيس الإتحاد مصطفى شيخ عبد الرحمن في مؤتمر صحفي عقده اليوم في السليمانية إن "هذا العام شهد تصدير بضائع بقيمة 16 مليار دولار إلى الإقليم من خارج البلاد"، مبينا أنه "ومن بين السلع المستوردة، تأتي الأطعمة والأشربة في المقدمة، ، وفي المرتبة الثانية تأتي مواد البناء، التي يتم تصدير معظمها إلى إقليم كردستان".

وتابع بالقول إن "من بين الدول التي تم تصدير معظم السلع منها إلى الإقليم كانت تركيا في المرتبة الأولى، وإيران والصين في المرتبة الثانية والثالثة"، مؤكدا أن "تجار إقليم كردستان يستوردون معظم السلع من تلك الدول".

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