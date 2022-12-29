مبابي يخرج عن صمته بعد خسارة كأس العالم و

2022/12/29 | 15:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف النجم الفرنسي كيليان مبابي بأنه "لن يهضم أبدا" خسارة بلاده نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، رغم تسجيله ثلاثية للمنتخب الأزرق.

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