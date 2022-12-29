تقرير يتتبع رحلات العالم الى قطر خلال كأس العالم.. 200 رحلة من العراق

2022/12/29 | 15:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

تتبع تحليل للبيانات الملاحية حجم وعدد الرحلات الجوية الى قطر خلال فترة بطولة كأس العالم منذ بداية شهر نوفمبر الماضي حتى 20 ديسمبر، اي خلال 50 يوما.

واظهر التحليل الذي اجرته وكالة سند للرصد والتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة، ارتفاع حركة الطيران خلال فترة كأس العالم بنسبة ٣٠٪ خلال بعض الايام من متوسط الرحلات عام ٢٠١٩ قبل فيروس كورونا وانخفاض حركة الملاحة الجوية وبينت ارتباط قطر برحلات جوية مع قرابة 120 دولة بما يمثل 61% من دول العالم ، وشاركت في الرحلات إليها أكثر من 250 شركة طيران و 3700 طائرة.

ووصل متوسط الرحلات اليومية مطلع شهر نوفمبر إلى نحو 300 رحلة إلى الدوحة وارتفع المعدل بعد اليوم التاسع من الشهر نفسه، ليبلغ أرقاما قياسية طوال فترة كأس العالم حتى وصل إلى ذروته يوم 19 ديسمبر عقب مباراة نهائي المونديال بين الأرجنتين وفرنسا، وتجاوز إجمالي الرحلات التي أقلعت من قطر وهبطت فيها إلى 1000 رحلة في هذا اليوم فقط.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول التي خرجت منها رحلات إلى قطر بإجمالي يزيد عن 2500 رحلة من 18 نوفمبر حتى 19 ديسمبر كما وصلت ذروة في نهائي المونديال واليوم التالي له بعدد يتراوح بين 159 – 166 رحلة.

وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بما يزيد عن 1200 رحلة خلال نفس الفترة، وحصل ارتفاع بمعدلات الرحلات بدءا من يوم 20 نوفمبر ووصل إلى ذروته في 22 بعدد 80 رحلة في توقيتات مباراة السعودية والأرجنتين، وشهد زيادة أكبر يوم 26 من الشهر نفسه بعدد 64 رحلة وزيادة إضافية بمعدل 77 رحلة خلال مباريات السعودية ضد بولندا والمكسيك بنهاية الشهر.

وكانت الهند في المرتبة الثالثة بما يزيد عن 1100 رحلة بمتوسط يومي لم يشكل فارق كبير عن فترات ما قبل كأس العالم، وهو ما يشير إلى أن تلك الرحلات كانت متعلقة بحركة العمالة الهندية في قطر بشكل أكبر من تعلقها بكأس العالم.

وتلي الهند دول أخرى بينها، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، الكويت، باكستان، عمان، ألمانيا، إسبانيا، العراق، حيث بلغت رحلات العراق مايقارب الـ200 رحلة.

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