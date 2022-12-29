2022/12/29 | 15:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشخاص يسيرون بجوار رسومات بانكسي على جدار مبنى سكني تضرّر بشدة في إيربين شمال غرب كييف، في 23 كانون الأول/ديسمبر 2022، وسط الغزو الروسي لأوكرانيا © ا ف ب غينيا سافيلوف كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – دانت أوكرانيا ضربات “مكثفة” بأكثر من 120 صاروخاً روسياً صباح الخميس استهدفت مناطق عدة، بما في ذلك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موجة كروز روسي من الجو والبحر على منشآت الطاقة في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موجة كروز روسي من الجو والبحر على منشآت الطاقة في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).