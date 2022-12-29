2022/12/29 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: b_fYea_4Iw0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد تفجع بحالات اختناق .. ونزاع عشائري يشعل ميسان | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد تفجع بحالات اختناق .. ونزاع عشائري يشعل ميسان | نشرة أخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).