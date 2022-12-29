بوحدة تدريبية ثالثة.. المنتخب العراقي يواصل تحضيراته قبل مواجهة الكويت

2022/12/29 | 15:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

خاضَ المنتخب الوطني، اليوم الخميس، ثالث وحدة تدريبية له قبل مواجهته مع المنتخب الكويتي في المباراة الودية المقامة على ملعب الميناء الأولمبي في محافظة البصرة.وذكر المكتب الإعلامي لاتحاد الكرة، أن "المنتخب الوطني خاض ثالث وحدة تدريبية له قبل مواجهته مع المنتخب الكويتي في المباراة الودية المقامة يوم غد الجمعة، في الساعةِ الثالثة عصراً على ملعب الميناء الأولمبي"، وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

وأضاف أن "تدريباتُ اليوم حضرها رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، وعضو الاتحاد يحيى زغير والتي احتضنتها مراكز تدريبات المدينة الرياضية، وشارك فيها (24) لاعباً هم كل من: جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل، علي عبادي، ضرغام إسماعيل، إبراهيم بايش، علي فائز، مصطفى ناظم، زيد تحسين، اسو رستم، علاء عباس، مؤمل عبد الرضا، أحمد فرحان، أحمد يحيى، محمد علي عبود، حسين علي، مناف يونس، أمير العماري ريوان أمين، حسين عمار، أحمد ياسين، حسن عبد الكريم، حسين جبار وشيركو كريم، والأخير صعّد من وتيرة تدريباته لكنه لن يكون متاحاً للمشاركة في مباراة الغد".وأكد أن "تدريبات اليوم ركزَ فيها الجهاز الفني على الأسلوب وطريقة اللعب التي سوف تتبع في مواجهةِ الكويت الودية والتي ستكون فرصة على مدى استيعاب اللاعبين لما أوكل إليهم من مهام من أجل تنفيذها داخل المستطيل الأخضر بمختلف أشكالها سواء أثناء الحيازة على الكرة تارة وطريقة اللعب والانتشار في أرجاء الملعب بدون كرة تارة أخرى".

وأشار البيان الى "عدم مشاركة اللاعب احمد ياسين في نسخة خليجي 2 ، وذلك بعد تلقيه عقدا احترافيا، وسوف يلتحق اللاعب بصفوف ناديه الجديد في اليومين المقبلين والذي فضل عدم الكشف عن اسمه، وهو ما كان شرطاً أساسيا من قبل إدارة النادي بضرورة تواجد اللاعب بالسرعة الممكنة، وبعد تشاور اللاعب مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني فضّل مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس أن ينتهز اللاعب فرصة توقيع العقد والتي قد تشتت من تركيزه اثناء البطولة، وإن هناك من يعوض غيابه اثناء المنافسات".

وتابع أن "اللاعب احمد ياسين كل الدعم والاسناد لزملائه قبل مغادرته بعثة المنتخب الوطني"، مؤكداً انه "يدعم بقلبه أسود الرافدين في خليجي 25، وإن مؤازرته لهم ستكون الى جانب الجمهور العراقي والمتابعين لتحقيق النتائج الإيجابية.



كما انه لم يخف مشاعره التي بدأت واضحة عليه كونه يعشق اللعب على الأراضي العراقية لكن شاءت الاقدار أن تضعه في زاوية ضيقة متأملاً اللعب للمنتخب العراقي في منافسات دولية تكون ضمن أيام الفيفا دي".

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