عرب كركوك يرفضون عودة البيشمركة للمحافظة: لنا ذكريات سيئة معهم

2022/12/29 | 15:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أكد منسق هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، اليوم الخميس، على وجود اجماع عربي على رفض عودة قوات البيشمركة بجميع الإشكال الى محافظة كركوك.

وقال الشمري لـ(بغداد اليوم) إن "محاولة رهن الأمن والهجمات الأخيرة لتنظيم داعش الإرهابي بضرروة عودة البيشمركة يعد أمرا غير منطقي".

واشار الى ان"هناك اجماع على رفض عودة قوات البيشمركة بكل الإشكال، كون وجودها تسبب بأذى كبير، ولنا ذكريات سيئة كمكون عربي مع هذه القوات طيلة فترة تواجدها في المحافظة ".

يذكر ان محافظة كركوك شهدت في وقت سابق هجوما ارهابيا داميا تسبب باستشهاد 9 منتسبين وضابط من قوات الشرطة الاتحادية ، حيث استهدف تنظيم داعش رتلا عسكريا بانفجار عبوة ناسفة عقبه هجوم مسلح.

كما يشار الى ان كركوك وعدداً من المناطق التابعة للموصل وديالى تقع ضمن المناطق المختلف عليها بين بغداد واربيل وسبق ان تمكنت الحكومة الاتحادية ابان حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي وبعد تحرير المحافظات من سيطرة عصابات داعش الإرهابية ايضا من فرض السيطرة على محافظة كركوك واجبار قوات البيشمركة الى العودة الى حدود 2003 .

وبعد المباحثات بين القوى السياسية لتشكيل حكومة السوداني اعيدت القضية الى الواجهة مجددا ليتم الحديث عن المادة 140 الذي يعدها الاطار التنسقي بانها اكسباير منتهية الصلاحية ولا يمكن العودة اليها في حين يغالي الاكراد في تفسيرها الدستوري من اجل اعادة السيطرة على كركوك والمناطق الاخرى التي تقع ضمن الموصل وديالى وصلاح الدين.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد اعلن في وقت سابق الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة العليا لتفعيل المادة 140 الدستورية -المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان- مما اثار القرار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية.

تحرير : ع .



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