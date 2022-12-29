لمخالفتها المعايير.. كردستان يعيد اكثر من 13 الف طن رمان الى إيران

2022/12/29 | 15:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

اعلن منفذ حاج عمران الحدودي اليوم الخميس، إعادة أكثر من 13 ألف طن من الرمان الى إيران كانت قادمة الى أراضي إقليم كردستان، لعدم مطابقتها للمعايير الصحية.وذكر بيان المعبر، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمت إعادة 13 طنا و160 كيلوغراما من الرمان الى إيران، وذلك بعد الكشف عنها من قبل غرفة الحجر الصحي في معبر حاج عمران".وتخضع المواد الغذائية الداخلة الى إقليم كردستان الى فحوصات صحية من قبل لجان مختصة، حيث يتم رفض إدخال المواد التي لا تستوفي الشروط الصحية.

تحرير: أ.ف

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