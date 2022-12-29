رابطة المصارف تؤكد دعمها لإجراءات البنك المركزي حول تحقيق الاستقرار النقدي  

2022/12/29 | 15:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصارفنا معروفة دوما بالدور الوطني والمساند لدعم اجراءات البنك المركزي.

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