2022/12/29 | 15:55 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "أبرزها فاجعة القطارة".. تعرف على أبرز الأحداث في كربلاء لعام 2022) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 5mkg_Nux048
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "أبرزها فاجعة القطارة".. تعرف على أبرز الأحداث في كربلاء لعام 2022) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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