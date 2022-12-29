كيف غيّرت بطولةٌ ورجلٌ واحدٌ لعبة الغولف في إسبانيا؟

2022/12/29 | 15:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعتبر الأندلس إحدى أكثر مناطق الغولف إثارة بالعالم.وفي عام 2022، صادف مرور 25 عامًا على أعظم ذكرى بتاريخ الغولف في إسبانيا، ألا وهي استضافة كأس رايدر.وكانت حينها، المرّة الأولى التي تُقام فيها البطولة خارج أمريكا أو الجزر البريطانية.وحقّق الفريق الأوروبي بقيادة الكابتن الشهير سيفي باليستيروس أحد أشهر الانتصارات بتاريخ الحدث، وساهم بالترويج لهذه الرياضة عبر إسبانيا.

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