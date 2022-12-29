1465 دينار لكل 1$.. الرشيد يعلن استمرار بيع الدولار للمواطنين

2022/12/29 | 15:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، عن

استمرار فروعه التي تم تحديدها (الرئيسي

/ راغبة خاتون / اليرموك) لبيع الدولار

للراغبين بالشراء.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان،

ان "سعر البيع (1465) دينار لكل د

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