الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق الوكيل الأقدم لوزارة الكهرباء

2022/12/29 | 15:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الخميس، عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بحقِّ

الوكيل الأقدم لوزارة الكهرباء سابقاً

بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ،

بعد قيامها بالطعن التمييزي.

دائرة التحقيقات أكَّدت في

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